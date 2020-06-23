Зимой на региональных дорогах станет светлей

Специалисты «Мурманскавтодора» продолжают работу по устройству наружного электрического освещения на региональных автодорогах (на участках, проходящих через населённые пункты).

Мероприятие крайне необходимое, но в то же время, к сожалению, не такое быстрое по конечной реализации, отмечают дорожники. Порой, после проведения проектных работ и выполнения строительно-монтажных работ на дороге, наступает не менее длительный период подключения построенной линии освещения к электрическим сетям с оформлением всех необходимых документов.

Например, по объектам наружного освещения, введённым ещё в 2019 году, эта «бумажная» процедура по автоподъезду к населённому пункту Белое Море, (км 0+814 – км 2+724) завершилась в мае, а по автоподъезду к городу Заполярный (км 0+000 – км 0+ 100, км 1+365 – км 2+426) в июне текущего года.