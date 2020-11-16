Зинаида Разживина станет министром цифрового развития Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис объявил о кадровых перестановках в команде правительства Мурманской области. По итогам подготовки и проведения выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ в Мурманске министром цифрового развития региона станет Зинаида Разживина.

«Перед Зинаидой Вячеславовной стоят задачи активизировать ту работу, которая ведется министерством сегодня и сделать так, чтобы эта работа приносила практическую пользу для наших жителей. Акцент будет сделан на городском хозяйстве, медицине, образовании и транспорте», – отметил Андрей Чибис.

Как подчеркнул глава региона, Иван Пархоменко продолжит работу на должности заместителя министра и будет заниматься развитием цифровых технологий в Кольском Заполярье.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, посвященное роли цифровых технологий в повышении качества жизни жителей арктических регионов состоялось в Мурманске 10 ноября. Мероприятие прошло при участии первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.