Зинаида Середа передала Фёдору Конюхову флаг Мурманской области, чтобы установить его на Северном полюсе

Знаменитый путешественник Федор Конюхов сегодня отправился из Мурманска на ледоколе «50 лет Победы» с туристическим рейсом к Северному полюсу. Цель – установить рекорд, совершив перелет на паралёте от архипелага Земля Франца-Иосифа до Северного полюса.

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа вручила путешественнику флаг региона, чтобы тот был торжественно установлен на Северном полюсе. Провожали Фёдора Конюхова в экспедицию также представители госкорпорации «Росатом» и Всероссийское сообщество «Движение Первых».

«Очень рады, что отправной точкой такого уникального маршрута стала именно Мурманская область. Надеемся, что все пройдет благополучно, и новый рекорд будет установлен. Удачи! Ждём вашего скорейшего возвращения вместе с флагом», – отметила Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru