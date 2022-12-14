Зинаида Середа в прямом эфире: о несанкционированных свалках, незаконной вырубке деревьев, о том, как получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов

Министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа приняла участие в прямом эфире, организованном совместно с Центром управления регионом.

«В наших лесах просто так срубить любое дерево, в том числе новогоднюю елку, нельзя. Для того, чтобы вырубить какое-то дерево, необходимо сначала арендовать лесной участок, подготовить проект освоения лесов и только после этого, при получении разрешения, что-либо производить на данном участке», – отметила министр.

Если вы стали очевидцем вырубки деревьев, необходимо в первую очередь определить место совершения правонарушения. Если вырубка была произведена на территории муниципального образования (дворы, парки), нужно зафиксировать данный факт, указать координаты места и направить информацию в администрацию муниципалитета; если инцидент произошёл за городом на землях государственного лесного фонда, необходимо проделать те же действия и сообщить в профильное министерство. По сигналу на место выезжает лесной инспектор, фиксирует и описывает факт нарушения и выявляет злоумышленников, промышляющих вырубку лесов.

Глава регионального Минприроды также подробно рассказала в эфире о процедуре получения охотничьего билета. Подать необходимые документы для оформления данного документа можно несколькими способами:

- напрямую в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, контактные телефоны: 48-68-05; 48-68-38 (график приёма на сайте);

- в отделениях ГОБУ «МФЦ Мурманской области»;

- на портале Государственных услуг.

Перечень необходимых документов:

- заявление;

- две личные фотографии (3х4 см без уголка);

- копия паспорта (страницы с фото и регистрацией).

Услуга доступна жителям Мурманской области, достигшим возраста 18 лет, не имеющих неснятой или непогашенной судимости и ознакомившихся с требованиями охотминимума. Срок изготовления – пять рабочих дней.

Также на встрече были даны некоторые разъяснения для участников программы «Гектар Арктики». Так, если земельный участок был предоставлен на землях лесного фонда, после регистрации права на безвозмездное пользование земельным участком в течение года необходимо предоставить в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства проект освоения лесов. В нём необходимо выбрать вид деятельности, которая будет осуществляться на данном участке. И только после того, как проект будет одобрен, можно начинать его реализацию.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, ещё один важный вопрос – сброс сточных вод. Если вы вдруг стали очевидцем того, как стоки льются в озеро, реку, для принятия мер реагирования необходимо зафиксировать факт сброса стоков в водный объект (фотофиксация) с указанием координат или с описанием места сброса с привязкой к местности. Данная информация может быть направлена в Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Вместе с тем важно отметить, что сброс в водные объекты сточных вод после обязательной предварительной очистки разрешён водным законодательством и может быть легитимным в случае, если у хозяйствующего субъекта оформлено право пользования водным объектом.

Фото: https://gov-murman.ru