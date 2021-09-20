Zivert и шоу дронов: в октябре Мурманск отметит 105-летие

В начале октября Мурманск отметит 105-летие со дня основания. О том, что ждет горожан в ходе праздничных мероприятий, рассказал сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы приняли решение сделать северянам подарок: на День города на площади Пять Углов выступит популярная певица Zivert. Я прошу региональное Министерство культуры эту повестку активно отработать. Также жителей ждёт шоу дронов: с учётом наступления тёмного времени суток оно будет ярким и интересным. Эта программа станет достойным подарком жителям нашего города-героя, столицы Арктики», – отметил глава региона.