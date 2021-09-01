Злостного алиментщика-должника нашли в изоляторе временного содержания

Благодаря налаженному взаимодействию между сотрудниками полиции и судебными приставами г. Апатиты был задержан должник, находящийся в исполнительном розыске.

В отделении судебных приставов г. Апатиты на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Платить алименты гражданин не желал, от явки к приставу уклонялся. В результате образовалась задолженность более 200 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства мужчина был объявлен в исполнительный розыск.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, рано или поздно разыскные мероприятия всегда приносят свои результаты, и на этот раз должник был установлен в необычном учреждении - в изоляторе временного содержания, где он отбывал наказание за административное правонарушение. Судебному приставу об этом сообщили сотрудники полиции.

После отбытия наказания мужчину доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него за уклонение от уплаты алиментов был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в суд. По решению суда должнику назначено административное наказание в виде 60 часов обязательных работ.