Злой рок продолжает витать над авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» на модернизацию сухого дока на 35-м судоремонтном заводе, где должен проходить ремонт единственный в РФ авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил «РИА Новости» президент ОСК Алексей Рахманов.

«Договор с ИИС был расторгнут накануне. Мы сейчас обсуждаем вопрос выбора нового подрядчика. Есть выбор из трёх крупных российских компаний, принадлежащих ответственным российским бизнесменам, с каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля летом 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году», - рассказал Рахманов. Он добавил, что ИИС должна отчитаться за потраченные 900 млн рублей из аванса 2,6 млрд рублей.

Президент ОСК также назвал «неудовлетворительным» финансовое состояние компании, «аванс они взяли намного больше, чем выполнили работ».

Это не более 10% первого этапа стоимостью 7 млрд рублей из законтрактованных 24 млрд рублей, пояснил «РИА Новости» Рахманов. Также он уточнил, что подрядчик забил всего 145 свай из 728 необходимых для устройства перемычки и откачки воды, чтобы в последующем начинать работы в сухом доке.

Контракт стоимостью 20 млрд рублей на модернизацию дока на 35-м СРЗ был заключен в июле 2019 года.

В интервью «Коммерсанту» в конце 2019 года Алексей Рахманов уже говорил о претензиях к работе подрядчика на 35-м СРЗ и срыве сроков и не исключал вероятности разрыва контракта. Весной стало известно, что корпорация уже предприняла такую попытку из-за срыва сроков работ, не устраненных подрядчиком замечаний и финансовых проблем.

Но тогда в ОСК отмечали, что договоренности пока не расторгнуты, и надеялись на увеличение темпов строительства. При этом уже стало понятно, что завершить модернизацию дока в планировавшиеся изначально сроки — в 2020 году — невозможно. Окончание работ было намечено на май 2021 года. При этом источники «Коммерсанта» сомневались, что в сложившейся ситуации удастся провести все необходимые работы на «Адмирале Кузнецове».

По данным РБК, ИИС пожаловалась в Генпрокуратуру и Совет безопасности РФ на ОСК и входящий в корпорацию центр судоремонта «Звёздочка» и потребовала запретить расторгать этот контракт. Подрядчик обвинил корпорацию в создании условий, в которых невозможно работать, в том числе в ненадлежащей оплате работ, а также в задержках проектной документации. ИИС говорит, что получила аванс 2,6 млрд рублей из обещанных 7,1 млрд рублей, при этом «Звёздочка» не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 млн рублей. В письме в правоохранительные органы владельца ИИС Глеба Евтушенко, которое цитирует «РБК», бизнесмен отмечает, что разрыв контракта сдвинет сроки докования крейсера на 2022 год или даже на 2023-й, что «нанесёт финансовый ущерб и вред обороноспособности государства». Кроме того, по его словам, дополнительное время может занять и мобилизация техники (сейчас на площадке порядка 35 единиц ИИС). В ОСК, в свою очередь, настаивают на наличии проблем у подрядчика и утверждают, что своевременно передали документацию по первому этапу и вовремя производят оплату.

При этом, по оценкам Центра технологии судостроения и судоремонта, стоимость второго этапа строительства необходимо увеличить вдвое из-за повышенной сеймики. По данным «РБК», речь идёт о росте с 16 млрд рублей до 33,6 млрд рублей.

В свою очередь, ОСК и Минпромторг, как пишет «РБК», отказываются согласовывать новую цену. В корпорации говорили, что уточняют сейсмичность площадки строительства для оптимизации проектных решений второго этапа, чтобы не допустить существенного увеличения стоимости сухого дока.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что один из субподрядчиков на объекте выразил готовность продолжить начатые работы. Сейчас там работает ревизионная комиссия и проверяет объём выполненных работ.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что сроки сдачи «Адмирала Кузнецова» всё равно придётся переносить вне зависимости от готовности сухого дока, объясняя это увеличением объёмов работ со стороны заказчика на основе проведенной дефектации. Технически особых сложностей нет, но необходимо, чтобы все свою работу сделали вовремя, говорит один из источников. По словам собеседников, срок сдачи корабля всё же выйдет за пределы 2022 года.