КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 годаВладимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 10:30

Значимых поводов для развития укрепления рубля эксперты пока не видят

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают немного расти после значительного скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти сегодня утром продолжается положительная динамика. После рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти её котировки сильного выросли. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, пишет 1prime.ru.

«Рынки ожидали более значительного роста, по некоторым оценкам, около 800 тысяч баррелей в день, учитывая прогнозы об увеличении дефицита на нефтяных рынках», — пояснили газете «Wall Street Journal» аналитики «Commonwealth Bank of Australia». «Прогноз ОПЕК предполагает дальнейшее сокращение мировых запасов нефти. Это проблема, учитывая, что запасы нефти и без того низкие», — добавили эксперты.

Курс доллара во вторник утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в качестве актива–«убежища», свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По словам аналитики «Morgan Stanley» Джеймса Лорда, которые приводит газета «Wall Street Journal», рост цен на газ в Европе должен также поднять ценность доллара как валюты-«убежища», а влияние ценового шока на экономическую активность снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

А в это время курс рубля продолжает демонстрировать практически полное отсутствие выраженной динамики, немного теряя к доллару и поднимаясь к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. «Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятным внешний фон и отсутствие заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля. Сегодня ждём удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 рубля. Значимых поводов для развития укрепления рубля сегодня пока не видим», — прогнозирует он.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Наше кино. История большой любви». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика