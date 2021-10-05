Значимых поводов для развития укрепления рубля эксперты пока не видят

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают немного расти после значительного скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти сегодня утром продолжается положительная динамика. После рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти её котировки сильного выросли. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, пишет 1prime.ru.

«Рынки ожидали более значительного роста, по некоторым оценкам, около 800 тысяч баррелей в день, учитывая прогнозы об увеличении дефицита на нефтяных рынках», — пояснили газете «Wall Street Journal» аналитики «Commonwealth Bank of Australia». «Прогноз ОПЕК предполагает дальнейшее сокращение мировых запасов нефти. Это проблема, учитывая, что запасы нефти и без того низкие», — добавили эксперты.

Курс доллара во вторник утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в качестве актива–«убежища», свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По словам аналитики «Morgan Stanley» Джеймса Лорда, которые приводит газета «Wall Street Journal», рост цен на газ в Европе должен также поднять ценность доллара как валюты-«убежища», а влияние ценового шока на экономическую активность снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

А в это время курс рубля продолжает демонстрировать практически полное отсутствие выраженной динамики, немного теряя к доллару и поднимаясь к евро, следует из данных торгов на Московской бирже. «Сохраняющийся по состоянию на утро вторника не вполне благоприятным внешний фон и отсутствие заметной ценовой динамики на рынке нефти заставляют нас консервативно оценивать ближайшие перспективы рубля. Сегодня ждём удержания доллара, в отсутствие резких шоков, в зоне 72,5-73 рубля. Значимых поводов для развития укрепления рубля сегодня пока не видим», — прогнозирует он.