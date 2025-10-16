«Значимый взрослый»: в Мурманской области стартовал всероссийский проект «Движения Первых»

«Движение Первых» совместно с платформой «Добро.рф», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), запустило всероссийский проект «Значимый взрослый» во всех регионах страны, включая Мурманскую область.

Проект стартовал с образовательного семинара-совещания на базе Центра знаний «Машук», где собрались кураторы, психологи и представители «Движения Первых» из всех 89 регионов России. В ходе насыщенной программы участники познакомились с лучшими практиками наставничества и получили инструменты для дальнейшего сопровождения подростков из уязвимых категорий.

«Проект «Значимый взрослый» — это не просто система наставничества. Это возможность для каждого ребёнка почувствовать поддержку, найти старшего друга и пример для подражания. А для взрослых — шанс поделиться своим опытом, вниманием и добротой», — отметили в комитете молодёжной политики Мурманской области.

Наставником может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, готовый своим примером и участием помочь ребёнку стать увереннее и найти свой путь в жизни. Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям: быть гражданином РФ в возрасте от 18 лет; иметь активную жизненную позицию; быть готовым безвозмездно делиться опытом и знаниями; иметь возможность регулярно уделять внимание ребёнку.

Перед началом работы все кандидаты проходят обязательную подготовку. Она включает онлайн-курс с последующим получением сертификата; очную подготовку — индивидуальные консультации с психологом и групповые тренинги на базе региональных отделений «Движения Первых».

Принять участие в проекте можно, подав заявку на официальном сайте значимый.наставник.рф.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, проект реализуется в рамках национальных инициатив по развитию наставничества и социальной поддержки детей и соответствует задачам губернаторского плана «На Севере — жить!», направленного на укрепление института семьи, поддержку детства и создание комфортных условий для жизни и развития молодежи в регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555188/#&gid=1&pid=1