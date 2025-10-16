Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.25 17:30

«Значимый взрослый»: в Мурманской области стартовал всероссийский проект «Движения Первых»

«Движение Первых» совместно с платформой «Добро.рф», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), запустило всероссийский проект «Значимый взрослый» во всех регионах страны, включая Мурманскую область.

Проект стартовал с образовательного семинара-совещания на базе Центра знаний «Машук», где собрались кураторы, психологи и представители «Движения Первых» из всех 89 регионов России. В ходе насыщенной программы участники познакомились с лучшими практиками наставничества и получили инструменты для дальнейшего сопровождения подростков из уязвимых категорий.

«Проект «Значимый взрослый» — это не просто система наставничества. Это возможность для каждого ребёнка почувствовать поддержку, найти старшего друга и пример для подражания. А для взрослых — шанс поделиться своим опытом, вниманием и добротой», — отметили в комитете молодёжной политики Мурманской области.

Наставником может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, готовый своим примером и участием помочь ребёнку стать увереннее и найти свой путь в жизни. Для этого необходимо соответствовать нескольким условиям: быть гражданином РФ в возрасте от 18 лет; иметь активную жизненную позицию; быть готовым безвозмездно делиться опытом и знаниями; иметь возможность регулярно уделять внимание ребёнку.

Перед началом работы все кандидаты проходят обязательную подготовку. Она включает онлайн-курс с последующим получением сертификата; очную подготовку — индивидуальные консультации с психологом и групповые тренинги на базе региональных отделений «Движения Первых».

Принять участие в проекте можно, подав заявку на официальном сайте значимый.наставник.рф.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, проект реализуется в рамках национальных инициатив по развитию наставничества и социальной поддержки детей и соответствует задачам губернаторского плана «На Севере — жить!», направленного на укрепление института семьи, поддержку детства и создание комфортных условий для жизни и развития молодежи в регионе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555188/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Плачу улыбкой: каждый четвёртый россиянин не носит с собой карманные деньги-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах обновляют систему водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Изменения федерального закона «Об исполнительном производстве» должны простимулировать россиян быстрее выплачивать долги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»