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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 12:30

Значительное падение цен на авиабилеты привело к дефляции

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 27 августа по 2 сентября 2024 года снижение цен отмечено на репчатый лук (на 7,6%), картофель (на 5,6), морковь (на 4,8), свежую белокочанную капусту (на 4,0), чёрный байховый чай (на 1,1), куриные яйца (на 0,6), яблоки (на 0,5%).

В этот же период выросли цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,6%), гречневую крупу (на 1,3), шлифованный рис (на 0,9), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Как сообщает Росстат, с 27 августа по 2 сентября этого года по стране цены увеличились на огурцы +1,2% и помидоры +0,1%, на масло сливочное +0,8%, молоко стерилизованное +0,6%, сметану +0,5%, молоко пастеризованное и творог +0,4%, хлеб пшеничный, печенье, консервы мясные для детского питания, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,3%, свинину, рыбу мороженую, рис, пшено, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную +0,2%, говядину, баранину, колбасы вареные, хлеб ржаной, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1,7%), в том числе на морковь (-4,6%), капусту белокочанную (-4,3%), свеклу столовую (-3,7%), картофель (-3,5%), лук репчатый и яблоки (-1,7%), бананы (-0,7%). Снизились цены и на консервы овощные для детского питания (-0,5%), сахар-песок (-0,4%), яйца куриные (-0,3%), мясо кур, муку пшеничную, крупу гречневую и чай чёрный (-0,2%), макаронные изделия (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин увеличились за отчётную неделю на 0,2%.

Стоимость авиаперелёта экономическим классом с 27 августа по 2 сентября упала на 8,8% (с 20 по 26 августа - снижалась на 5,1%).

С 27 августа по 2 сентября потребительские цены снизились на 0,02%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с февраля 2023 года. В этот раз помимо сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию дефляция произошла на фоне значительного падения цен на авиабилеты (сразу на 8,8%).

С начала месяца снижение цен в РФ ко 2 сентября составило 0,01%, инфляция с начала года ко 2 сентября составила 5,17%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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