Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами

На Октябрьской железной дороге во всех видах сообщения в первом квартале 2023 года было перевезено 85,7 тысячи гружёных контейнеров TEU, что на 0,4% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Как сообщает пресс-служба ОЖД, в них было перевезено 1,7 млн тонн грузов (+17,5%).

В том числе в январе-марте текущего года было перевезено: бумаги — 21,8 тысячи TEU (рост в 1,2 раза к первому кварталу 2022 года), химических и минеральных удобрений — 16,8 тысячи TEU (рост в 2,3 раза); лесных грузов — 10 тысяч TEU (рост в 2,2 раза); остальных продовольственных товаров — 6,3 тысячи TEU (+11,3%); цветной руды и серного сырья — 4,9 тысячи TEU (-16,9%); строительных грузов — 3,7 тысячи TEU (+8,4%); картофеля, овощей и фруктов — 2 тысячи TEU (рост в 1,3 раза); нефти и нефтепродуктов — 1,6 тысячи TEU (-27,5%); промышленного сырья и формовочных материалов — 993 TEU (+15,1%); торфа и торфяной продукция — 767 TEU (рост в 1,6 раза).

Погрузка на ОЖД в январе-марте этого года, по оперативным данным, увеличилась на 6,9% и достигла 24,8 млн тонн грузов.