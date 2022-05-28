Значительную роль в освоении арктических территорий играют женщины - секция Форума «КультАрктика»

Роль женщин в современном мире и выработку общих подходов к решению глобальных проблем сохранения Арктики обсудили на одной из секций Форума «КультАрктика». Секция «Женщины за сохранение Арктики», прошедшая в рамках деловой программы Форума «КультАрктика», собрала на площадке областной филармонии женщин-лидеров из Мурманской области и других регионов России.

Спикерами дискуссии, посвящённой роли женщин в современном мире и выработке общих подходов к решению глобальных проблем, стали заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор РФ от Республики Коми Елена Шумилова, руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко. В формате видеосвязи к работе секции присоединились директор Департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сослан Абисалов, заместитель директора департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Марина Бадмацыренова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Надия Черкасова, председатель Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга Агнесса Осипова, директор департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого АО Наиль Хайруллин.

Площадка форума предоставила возможность обсудить самые разнообразные темы, объединённые одной повесткой – роль женщин в устойчивом развитии Арктического региона.

Участники дискуссии затронули вопросы сохранения и развития культуры коренных народов, улучшения качества системы образования детей и сохранения языковой среды, обсудили пути загрязнения Арктических регионов и способы сохранения хрупкой северной природы, а также развитие территорий, создание условий для развития женского предпринимательства и повышение качества жизни женщин.

Как было отмечено в ходе работы секции, значительную роль в освоении арктических территорий играют женщины. Преимущественно именно они заняты в организациях здравоохранения, образования, культуры в Арктическом регионе. Поэтому наиболее ярким стал блок дискуссии о качестве жизни женщин на севере, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях.

«Женщина в ЗАТО становится активным участником преобразований, инициатором и движущей силой преображений в самых разных сферах. Собрать и объединить активных единомышленниц, вдохновить на идею и реализовать задуманное на благо общего дома – сегодня это доступно. И государство дает такую возможность, – подчеркнула в своём выступлении сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова. – Есть различные инструменты. Например, с начальных этапов реализации у северянок вызвало неподдельный интерес так называемое инициативное бюджетирование. Оно позволяет жителям самим решать, куда направить средства местного бюджета в первую очередь – будь то ремонт дорог, новая спортплощадка, реконструкция двора или что-то другое».

Руководитель регионального Единого волонтёрского центра Евгения Чибис рассказала об уникальных проектах «Звезда Севера» и «Творческая осень», которые реализуются в Мурманской области с 2020 года. Три года назад Единый волонтёрский центр обратил внимание на то, что закрытые военные города Арктики недостаточно приспособлены для женщин. Появились идеи проектов, которые помогают женщинам в таких городах не только интересно проводить время, но и получать новые навыки, развивать в себе бизнес-качества и творческие способности. Сейчас проекты «Звезда Севера» и «Творческая осень» объединяют 10 тысяч северянок.

В своём выступлении депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко акцентировала внимание участников форума на сфере здравоохранения, рассказала о федеральных и региональных мерах поддержки медицинских специалистов, а также подчеркнула роль женщин в повышении качества и доступности медицинской помощи.

«На сегодня в медицине Заполярья женщины составляют больший процент сотрудников, - сказала Татьяна Алексеевна. – На их хрупких плечах, помимо заботы о своих семьях, лежит ответственность за здоровье населения Арктического региона, решение задач по улучшению качества и доступности медицинской помощи».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги дискуссии, все участники форума отметили, что формат открытого диалога позволил представить многогранную картину роли женщин в сохранении русского Севера, а также сформировать вектор для решения целого блока актуальных проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/