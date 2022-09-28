Знаком отличия губернатора Мурманской области отмечены заслуги Екатерины Дружининой

За многолетнюю плодотворную деятельность по развитию спорта в регионе, высокий профессионализм и вклад в укрепление спортивной материальной базы директор «Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту» Екатерина Дружинина награждена знаком отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области».

«Для поощрения физкультактива Кольского Заполярья в нашем регионе есть ведомственные награды. Одна из них – знак отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области». Екатерина Эдриховна много лет входит в состав президиума Федерации Фристайла России, возглавляет региональную коллегию судей по горнолыжному спорту и, что немало важно, проявила себя, как грамотный и ответственный руководитель, обеспечивший организацию деятельности учреждения в период строительства горнолыжного комплекса в Кировске», – отмечает министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, кандидатуры, представленные к награждению вышеупомянутым знаком отличия, должны соответствовать требованиям по стажу работы в отрасли и наличию определенных наград и поощрений. Ознакомиться с проектом постановления можно на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».

Фото: https://gov-murman.ru