Знакомиться на сайте «Госуслуги» готовы только 23% экономически активных россиян

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди россиян примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на сайте «Госуслуги» согласились только 23%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Мнения россиян по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй россиянин относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 23% россиян поддерживают данную инициативу. 41% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на госуслугах.

Время проведения опроса: 27 мая — 10 июня 2024 года.