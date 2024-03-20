«Знакомьтесь: художник!» - приглашают на лекцию о жизни и творчестве Алексея Боголюбова

Мурманский областной художественный музей приглашает 23 марта в 16.00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» познакомиться с жизнью и творчеством Алексея Боголюбова.

Алексей Боголюбов — наиболее европейский среди русских пейзажистов своего времени. Воспитанный на академических традициях отечественного искусства, он учился и работал в Италии, Швейцарии и Германии, многие годы жил во Франции.

Наставниками художника были француз Эжен Изабе, представитель дюссельдорфской школы Андреас Ахенбах. В Париже Боголюбов сблизился с художниками барбизонской школы, тесно общался с Камилем Коро, дружил с Шарлем-Франсуа Добиньи. Произведения этих и других авторов, размещенные на выставке рядом с работами Боголюбова, в том числе удостоенными золотых медалей и академических званий, призваны показать формирование его манеры, ее связь с европейскими пейзажными новациями.

Благодаря постоянному изучению натуры Боголюбов выработал самобытный стиль, став, по мнению своих современников, анти-Айвазовским в жанре марины. Создатель гидрографических атласов военного назначения и «портретов» кораблей, он предстанет также как неутомимый путешественник по родной стране, автор замечательных образов приволжских городов и видов российских столиц Москвы и Петербурга.

Лекция будет проходить в рамках лектория «Знакомьтесь: художник!».

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264033%2Falbum-11742142_00%2Frev