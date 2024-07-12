«Знакомьтесь: художник!»: приглашают на лекцию о жизни и творчестве Амедео Модильяни

Мурманский областной художественный музей 13 июля в 16.00 приглашает на встречу, посвящённую жизни и творчеству Амедео Модильяни.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Амедео Модильяни — итальянский живописец, график и скульптор еврейского происхождения, яркий представитель экспрессионизма и один из самых известных художников начала XX века.

Сам же себя он называл «Моди» (с франц. «проклятый»), осознавая противоречивость своей души: харизматичность, элегантность и вспыльчивость, доходящая до драк, стремление к саморазрушению и невероятная тяга к жизни и творчеству, богатство внутреннего мира и нищенское существование. Короткая жизнь Модильяни была обречена на одиночество и недопонимание, и только после смерти работы художника обрели долгожданную славу.

Сотрудники Культурно-выставочном центре Русского музея ждут земляков и гостей города на лекции, которая пройдёт в рамках лектория «Знакомьтесь: художник!» в здании филармонии, на 2-ом этаже.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265798%2Fwall-11742142_22024