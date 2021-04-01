Знаменитый режиссер Дмитрий Астрахан проведёт мастер-класс онлайн в рамках областного фестиваля детского театрального искусства

3 апреля в 10.00 в рамках областного открытого конкурса–фестиваля детского театрального творчества «Театральные веснушки-2021» состоится онлайн мастер-класс Дмитрия Астрахана «Анализ драматургии. Работа режиссера и актера над ролью».

Дмитрий Астрахан – советский и российский режиссёр, поставивший около полусотни спектаклей и снявший порядка двадцати пяти художественных фильмов (в том числе, «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Подари мне лунный свет», «Жизнь после жизни»), продюсер, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Специализируется на психологических драмах. Стал востребованным актёром после роли администратора Леонида Фридмана в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Участие в мастер-классе бесплатное. Количество участников ограничено, обязательна предварительная регистрация по ссылке.