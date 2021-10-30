Знание технологий продаж, ведение соцсетей и спокойствие – какие ещё качества нужны тренерам, чтобы получать 100 тысяч рублей и больше
В эту субботу в России отмечается день тренера, и служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг интересных вакансий для тех, кто помогает быть выше, быстрее и сильнее, а также узнала, какие качества нужны для успеха в тренерской профессии.
Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО составляет 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей выше, чем годом ранее в это же время. Однако, во многих случаях зарплата такого специалиста может быть существенно выше, особенно если помимо образования, у него есть определенные личные качества. В целом за последний месяц в регионах СЗФО открыто более 200 вакансий тренеров самого разного направления. Востребованность в тренерах и спортивных инструкторах по сравнению с 2020 годом выросла в 2 раза.
«Доход тренера тренажерного зала напрямую зависит не только от его знаний, но и умения общаться. В вакансиях для таких специалистов работодатели в числе требований все чаще указывают не только наличие специального образования и спортивного опыта, но и умение находить общий язык с любыми клиентами, владение техниками продаж и готовность вести личные соцсети. Также важно знать физиологию, анатомию, биомеханику, уметь составлять план питания и тренировок, и быть готовым непрерывно обучаться. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь находить с ними общий язык, знать основы психологии и обладать такими качествами как спокойствие и ответственность», - комментирует Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru по СЗФО.
ТОП- самых интересных вакансий для тренеров в СЗФО, открытых прямо сейчас:
- тренер по растяжке, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48668731, Петербург;
- тренер веревочного курса, до 30 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/42356827, Петербург;
- фитнес-тренер, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48844258, Петербург;
- инструктор детских групповых программ, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49051701, Петербург;
- тренер по художественной гимнастике, от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48335579, п. Стрельна;
- тренер по Сквошу, https://spb.hh.ru/vacancy/48600560, Калининград;
- тренер в студию балета и растяжки, до 37 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49200893, Архангельск;
- инструктор по йоге, https://spb.hh.ru/vacancy/48725638, Колпино;
- тренер/берейтор/инструктор по конному спорту, https://spb.hh.ru/vacancy/48899734, Мурманск;
- помощник тренера по стрельбе из лука, от 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48741210, Псков;
- инструктор по фитнесу (ученик), до 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49131041, Ухта.