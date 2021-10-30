Знание технологий продаж, ведение соцсетей и спокойствие – какие ещё качества нужны тренерам, чтобы получать 100 тысяч рублей и больше

В эту субботу в России отмечается день тренера, и служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг интересных вакансий для тех, кто помогает быть выше, быстрее и сильнее, а также узнала, какие качества нужны для успеха в тренерской профессии.

Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО составляет 45 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей выше, чем годом ранее в это же время. Однако, во многих случаях зарплата такого специалиста может быть существенно выше, особенно если помимо образования, у него есть определенные личные качества. В целом за последний месяц в регионах СЗФО открыто более 200 вакансий тренеров самого разного направления. Востребованность в тренерах и спортивных инструкторах по сравнению с 2020 годом выросла в 2 раза.

«Доход тренера тренажерного зала напрямую зависит не только от его знаний, но и умения общаться. В вакансиях для таких специалистов работодатели в числе требований все чаще указывают не только наличие специального образования и спортивного опыта, но и умение находить общий язык с любыми клиентами, владение техниками продаж и готовность вести личные соцсети. Также важно знать физиологию, анатомию, биомеханику, уметь составлять план питания и тренировок, и быть готовым непрерывно обучаться. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь находить с ними общий язык, знать основы психологии и обладать такими качествами как спокойствие и ответственность», - комментирует Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru по СЗФО.

ТОП- самых интересных вакансий для тренеров в СЗФО, открытых прямо сейчас: