Мурманская область. Арктика (16+)23.04.23 17:00
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной площадкой, которая объединит 10 тысяч участников, станет Музейно-выставочное объединение «Манеж» в Москве. Все выступления более 200 лекторов в разных городах России будут транслироваться в прямом эфире.
Фото: https://vk.com/wall-135454514_54368?z=photo-135454514_457289284%2Falbum-135454514_00%2Frev
«Знание.Первые»: у северян есть возможность послушать лекции выдающихся российских деятелей
С 26 по 28 апреля пройдёт федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Молодёжь всей страны получит возможность лично пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, признанными мастерами культуры и искусства, выдающимися учеными и государственными деятелями.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной площадкой, которая объединит 10 тысяч участников, станет Музейно-выставочное объединение «Манеж» в Москве. Все выступления более 200 лекторов в разных городах России будут транслироваться в прямом эфире.
Фото: https://vk.com/wall-135454514_54368?z=photo-135454514_457289284%2Falbum-135454514_00%2Frev
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