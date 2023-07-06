Знания – зарплата: рейтинг юридических вузов России 2023

«SuperJob» представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017-2022 годов, занятых в правовой сфере.

На первом месте рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 20000 рублей (+13) и достигла 170000 рублей в месяц. На второй строке — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 150000 рублей (+5000 рублей за год). Третье место занимает Санкт-Петербургский государственный университет. Выпускники СПбГУ 2017-2022 гг., в среднем зарабатывают 140000 рублей (+10000 рублей за год). Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ (130000 рублей, +10000 рублей за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина находится на 5 строке (120000 рублей, +10000 рублей за год). Топ-5 лидеров рейтинга за год не изменился.

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ — на 6 месте (110000 рублей, +10000 рублей). 7 строку поделили Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (+10000 рублей) — их выпускники в первые 5 лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 105000 рублей.

На 8 месте — Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (+10000 рублей), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (+8000 рублей) и Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (+5000 рублей). Средняя зарплата выпускников правовых факультетов этих вузов в Москве в первые пять лет работы составляет 100000 рублей.

9 строку в этом году делят Государственный университет управления и Пермский государственный национальный исследовательский университет (95000 рублей, +8000 и 5000 рублей соответственно). На 10 месте со средним заработком выпускников в 90000 рублей — сразу 5 вузов: Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Российский государственный университет правосудия (+5000 рублей), а также Воронежский государственный университет и Российский университет дружбы народов (+3000 рублей).

Сразу на 3 строки за год в топ-20 юридических вузов России поднялась Российская государственная академия интеллектуальной собственности (12 место, 85000 рублей, +10000 рублей). На две строки выше по сравнению с рейтингом 2022 года — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (13 место, 82000 рублей, +7000 рублей), а также Сибирский федеральный университет (15 место, 78000 рублей, +6000 рублей).