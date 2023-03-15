Знания из первых рук: в транспортно-логистическом классе продолжаются лекции специалистов АО «ММТП»

В транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска продолжаются лекции, которые читают специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Знакомство учеников 10-го и 11-го профильных классов со спецификой работы предприятия – это один из ключевых элементов совместной работы учебного заведения и АО «ММТП», которое шефствует над гимназией.

Для юношей и девушек, которые планируют связать свою профессиональную жизнь с транспортом и логистикой, представители крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России рассказывают о профессиях, которые востребованы в этой сфере и конкретно в Мурманском морском торговом порту.

В этом учебном году с гимназистами 11-го класса встретилась заместитель главного инженера АО «ММТП» Людмила Макаренко. Она рассказала о реализации на предприятии экологической программы по внедрению и эксплуатации наилучших доступных технологий, утвержденных Росстандартом и обязательных к применению в портах Российской Федерации. А заместитель начальника транспортно-экспедиторской конторы АО «ММТП» Александра Гончаренко, которая прочитала лекцию десятиклассникам, остановилась на ключевых аспектах работы с перерабатываемыми грузами – учете и оформлении, контроле за их фактическим наличием на всех этапах транспортно-логистических операций.

«Подобные лекции – это один из первых шагов в будущую профессию, когда молодые люди пытаются понять, с чем они хотели бы связать свою жизнь. Это важно как для них, так и для предприятия, поскольку позволяет формировать коллектив из людей, понимающих суть и специфику будущей работы и заинтересованных в ней», - отметила Александра Гончаренко.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии №8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированным классом этого профиля. В рамках учебной программы, помимо основных предметов, учащимся транспортно-логистического класса читают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Помимо этого, портовики оказывают помощь в ремонте помещений гимназии.

Напомним, что 2023 год Указом Президента России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника. Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника в Мурманской области состоялась на минувшей неделе.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251216%2Fwall-149919532_3047