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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.23 10:00

Знать о своём родном крае как можно больше – крайне важно: Андрей Чибис поручил скорректировать организацию внеурочной деятельности «На Севере - жить!» в школах

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Апатитах глава региона Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. Один из ключевых вопросов – реализация региональной программы патриотического воспитания «На Севере – жить!».

«Мы запустили программу с 1 сентября. Она состоит из семи модулей для комплексного подхода к знакомству с родным краем. Цель – чтобы школьники знали достижениях Мурманской области, имели достоверную информацию для принятия решении о будущей профессии и самореализации», – подчеркнул губернатор.

В модули входят тематические смены в лагерях и центрах; региональные патриотические проекты; образовательный туризм по Мурманской области; профессиональные пробы с возможностью попробовать себя в разных сферах; оформление школьных пространств, где можно ознакомиться с предприятиями региона; обратная связь, чтобы понимать запросы школьников; и курс внеурочной деятельности «На Севере – жить!».

На последнем пункте глава региона остановился подробнее. Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательной программы в соответствии с федеральными стандартами, норма закреплена Министерством просвещения РФ. Один из часов должен быть направлен на историческое просвещение, включая краеведение.

«Мы запустили систему мониторинга. Я получаю обратную связь от директоров школ, учеников и родителей. Важно, что уже есть позитивные отклики по самой программе. Но в отдельных учреждениях есть сложности с организацией. Это говорит о том, что произошёл сбой в методической работе с директорами и классными руководителями. Прошу региональное Министерство образования и науки в кратчайшие сроки разрешить эти вопросы, провести детальную работу с теми, кто руководит образовательными организациями в муниципалитетах, а также директорами», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что знать о своём родном крае как можно больше – крайне важно.

«Особенно о том, какие значимые проекты сегодня реализуются в Мурманской области при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. Именно они делают наше Кольское Заполярье флагманом развития Арктической зоны РФ. Важно, чтобы эти уроки были полезными и интересными, а также интерактив: ролики, викторины, игровой формат. Нужно, чтобы и родители понимали, что изучают их дети, дать им тематики этих разговоров», – отметил губернатор.

Также Андрей Чибис отметил, что школам необходимо самостоятельно определять время и график занятий.

«Каким уроком, в какой день и продолжительность – пусть решают руководители заведений. Если эта внеурочная деятельность пересекается по темам с «Разговорами о важном», «классным часом» или другой внеурочной деятельностью, то школы могут их совмещать. Прошу глав муниципалитетов проработать этот вопрос, а министра образования и науки региона взять на контроль», – сообщил губернатор.

Особенно важным Андрей Чибис отметил выезды на предприятия, экскурсии и походы. Глава региона поручил получить обратную связь и совершенствовать программу.

«Также прошу продумать систему мотивации детей, классов, классных руководителей и школ по обратной связи лучших ребят. Важно, чтобы были поощрения и детям, и классам, и школам по знанию родного края. Министерство образования и науки прошу в течение месяца проработать этот вопрос», – заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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