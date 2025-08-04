Знай наших! Алексей Ахметов, атлет из Мурманской области, победил в международном марафоне

Свыше 7 тысяч бегунов из 49 регионов России и 10 стран мира собрались в Омске 2 августа, чтобы стать участниками 36-го Сибирского международного марафона SIM.

Победителями на классической дистанции стали россияне Андрей Янович, представляющий Мурманскую область и Алина Прокопьева из Белгородской области.

На заключительном километре дистанции атлет из Кольского Заполярья продемонстрировал невероятную волю и силу характера — он совершил мощный и решительный рывок, оставив позади чемпиона Кении Джеффри Кипротича Биргена. Северянин пересек финиш с результатом 2 часа 17 минут 52 секунды.

Победа спортсмена – также заслуга и тренера «Спортивной школы олимпийского резерва №4» Алексея Ахметова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30547&page=1