Знай наших! Апатитчанка Софья Лоншакова покорила знаменитый «Карнеги Холл»

24 июля обучающаяся Детской школы искусств имени Л.М. Буркова выступила в концертном зале «Weill Recital Hall» в Нью-Йорке, где состоялся Международный конкурс классической музыки «Viva-Music», а также концерт победителей конкурса «Global artists debut concert».

По итогам конкурса девушка стала Лауреатом первой степени! Администрация города Апатиты поздравляет Софью и её преподавателя Светлану Лоншакову со значимой для музыканта победой.

«Собраться, справиться с волнением на одной из сцен «Carnegie Hall» — непростая задача для юного пианиста, проверка на выдержку, урок стойкости», – отметила Светлана Геннадьевна на своей странице.

Отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты отмечает, что 5 мая 1891 года на открытии «Карнеги Холла» Нью-Йоркским симфоническим оркестром дирижировал Пётр Ильич Чайковский. Звучал «Торжественный марш», написанный им к коронации Александра III. В наши дни в залах этой легендарной площадки звучит музыка самых выдающихся исполнителей со всего мира.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/529554/#&gid=1&pid=1