Знай наших! Кандалакшские саночники вошли в состав спортивной сборной команды России

Министерством спорта Российской Федерации утверждены списки кандидатов, вошедших в составы спортивных сборных команд России по санному спорту на предстоящий сезон 2025/2026 гг.

В сборную команду страны вошли представители Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту, которые показали высокие результаты в прошедшем сезоне: два старших тренера сборной – Кныр Андрей Иванович и Акудович Максим Сергеевич; тренер сборной – Талых Юрий Витальевич; администратор тренировочного процесса – Егорова Александра Романовна; 34 воспитанника школы, из которых 17 человек включены в основной состав среди мужчин и женщин, пять – юниоров и юниорок, восемь – юношей и девушек. Также четыре спортсмена вошли в резервный состав сборной команды.

Из числа спортсменов впервые в состав сборной включены: Баринов Федор, Жуков Михаил и Акудович Злата.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549633/#&gid=1&pid=2