Знай наших: мурманчанин Олег Рыбка стал серебряным призёром на чемпионате России по пауэрлифтингу

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по пауэрлифтингу. За медали боролись более 100 спортсменов из 24 регионов страны в дисциплине «троеборье». По итогу соревнований Мурманская область заняла шестое место в командном зачете среди мужчин.

Олег Рыбка завоевал серебряную медаль. В сумме троеборья наш атлет показал результат 610 кг в своей весовой категории. Тренируется Олег в мурманской областной спортивной школе у Андрея Родичева.

Также северяне вошли в число сильнейших спортсменов. Александр Гороховский занял четвертое место с результатом 935 кг. Ирина Елизарова заняла пятое место с результатом 495 кг. Максим Кутовой на шестом месте с результатом 712,5 кг. Все спортсмены имеют звание «мастер спорта России».

Как отмечает региональное Министерство спорта, Мурманская область в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта в 2025 году. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!».

