Знай наших! Мурманчанину Александру Степанову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Почётным званием отмечены успехи тренера-преподавателя спортивной школы №1 Александра Степанова.

Личные достижения Александра впечатляют: победитель в Первенстве России, двукратный абсолютный победитель Первенства мира, мастер спорта по спортивной акробатике, а также участник показательных выступлений международных юношеских игр стран Балтии, СНГ и регионов России в 2002 году.

Как сообщает администрация города Мурманска, Александр Сергеевич – коренной мурманчанин, успешным стартом для него стали занятия в спортивной школе №1, затем обучался у заслуженного тренера России К.М. Наумовой в Орле. В 2004 года Александр вернулся в Мурманск и с тех пор преподает в родной спортивной школе, став единственным тренером, подготовившим более 200 победителей и призёров всероссийских и международных соревнований, 21-го мастера спорта России по спортивной акробатике и 50 кандидатов в Мастера спорта.

Помимо тренерской деятельности Александр Степанов является президентом городской Федерации прыжков на батуте, президентом региональной Федерации спортивной акробатики, главным тренером сборных команд Мурманской области, руководителем методического объединения «Отделение спортивной акробатики».

