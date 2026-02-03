Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 12:45
Знай наших: мурманчанка Алиса Романенкова стала серебряным призёром всероссийских соревнований
30-31 января в городе Люберцы Московской области прошли Всероссийские соревнования по самбо «Спартак» среди юношей и девушек 12-14 лет. Мероприятие собрало более 700 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации.
Второе место заняла мурманчанка, воспитанница спортивной школы №13 Алиса Романенкова. К участию в соревнованиях северянку подготовил тренер Никита Горохов.
Последние комментарии
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
