Знай наших: пловец из Мурманской области Павел Самусенко завоевал два «золота» на международных соревнованиях «Mare Nostrum» в Монако

В Монако завершился первый этап престижной международной серии «Mare Nostrum 2026». Представитель Мурманской области Павел Самусенко дважды поднялся на высшую ступень пьедестала.

«Золото» на дистанции 100 метров на спине — с результатом 53,47 секунды.

Вторую золотую медаль северянин выиграл на 50-метровке, установив новый рекорд соревнований — 24,23 секунды. Это также лучший результат сезона в мировом рейтинге. Предыдущее достижение 24,44 секунды принадлежало Клименту Колесникову.

Второй этап «Mare Nostrum» пройдёт 27 и 28 мая во Франции. Павел Самусенко продолжит борьбу на дистанциях — 50 и 100 метров на спине.

Напомним, северянин тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик.

