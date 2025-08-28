Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 10:15

Знай наших! Семья Поднебесниковых из города Кола вошла в число победителей юбилейного X всероссийского конкурса «Семья года - 2025»

Итоги масштабного общероссийского проекта, объединившего около 40 тысяч семей со всей страны, подвели 21 августа в Совете Федерации.

Супруги Андрей и Мария Поднебесниковы одержали победу в номинации «Семья – хранитель традиций». Эта победа – признание их большого вклада в сохранение культурного наследия, укрепление семейных ценностей и воспитание детей на основе любви к своему краю и его истории.

«Семья Поднебесниковых из Колы — хороший пример того, как должны работать семейные отношения. Они показывают, что взаимная поддержка, уважение и общие цели — это основа крепкой семьи. Такие семьи, где традиции естественно вплетены в повседневную жизнь, действительно укрепляют наш регион и помогают воспитывать достойных граждан. Мы ценим их вклад и рады, что их опыт получил признание на всероссийском уровне», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В 2025 году конкурс «Семья года» отмечает своё десятилетие. Как подчеркнула председатель оргкомитета, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, проект превратился в масштабное общественное движение, объединяющее целые династии. Особое внимание на конкурсе традиционно уделяется многодетным семьям, доля которых среди победителей в этом году достигла 85%.

Всего по итогам конкурса были определены 89 семей-победителей из всех 89 субъектов Российской Федерации в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве осенью 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области создаются условия для гармоничного развития семей — от момента принятия решения о рождении ребенка до становления многодетной семьей. В рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» реализуется комплексная система поддержки, которая включает современную медицинскую помощь, психологическое сопровождение, образовательные программы и меры социальной поддержки. Всего в регионе действует 71 мера социальной поддержки. Определить, какие из них доступны в каждом конкретном случае, можно с помощью «Социального навигатора»: https://sn.gov-murman.ru/

 

 

Фото (личный архив семьи ПОДНЕБЕСНИКОВЫХ): https://gov-murman.ru/info/news/552401/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» называет самые высокооплачиваемые вакансии августа в Мурманске-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»