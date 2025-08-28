Знай наших! Семья Поднебесниковых из города Кола вошла в число победителей юбилейного X всероссийского конкурса «Семья года - 2025»

Итоги масштабного общероссийского проекта, объединившего около 40 тысяч семей со всей страны, подвели 21 августа в Совете Федерации.

Супруги Андрей и Мария Поднебесниковы одержали победу в номинации «Семья – хранитель традиций». Эта победа – признание их большого вклада в сохранение культурного наследия, укрепление семейных ценностей и воспитание детей на основе любви к своему краю и его истории.

«Семья Поднебесниковых из Колы — хороший пример того, как должны работать семейные отношения. Они показывают, что взаимная поддержка, уважение и общие цели — это основа крепкой семьи. Такие семьи, где традиции естественно вплетены в повседневную жизнь, действительно укрепляют наш регион и помогают воспитывать достойных граждан. Мы ценим их вклад и рады, что их опыт получил признание на всероссийском уровне», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

В 2025 году конкурс «Семья года» отмечает своё десятилетие. Как подчеркнула председатель оргкомитета, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, проект превратился в масштабное общественное движение, объединяющее целые династии. Особое внимание на конкурсе традиционно уделяется многодетным семьям, доля которых среди победителей в этом году достигла 85%.

Всего по итогам конкурса были определены 89 семей-победителей из всех 89 субъектов Российской Федерации в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве осенью 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» в Мурманской области создаются условия для гармоничного развития семей — от момента принятия решения о рождении ребенка до становления многодетной семьей. В рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» реализуется комплексная система поддержки, которая включает современную медицинскую помощь, психологическое сопровождение, образовательные программы и меры социальной поддержки. Всего в регионе действует 71 мера социальной поддержки. Определить, какие из них доступны в каждом конкретном случае, можно с помощью «Социального навигатора»: https://sn.gov-murman.ru/

Фото (личный архив семьи ПОДНЕБЕСНИКОВЫХ): https://gov-murman.ru/info/news/552401/#&gid=1&pid=4