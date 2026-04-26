Знай наших: североморская школьница в четвертый раз стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре

Ученица 11 класса североморской гимназии №1 Есения Скорая в четвёртый раз подряд стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Состязания проходили в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета и собрали 300 школьников со всей страны.

Подготовиться и показывать отличные результаты Есении Скорой помогает опытный наставник – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физкультуры гимназии №1 ЗАТО г. Североморск Ольга Скорая.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, победители и призёры заключительных этапов ВсОШ и их наставники получают премию, инициированную губернатором Андреем Чибисом, в размере до 200 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.

