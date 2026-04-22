24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)

Знай наших: северянин Павел Самусенко завоевал золотую и две серебряные медали на финале Кубка России по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился финал Кубка России по плаванию. Более тысячи сильнейших спортсменов со всех регионов страны боролись за медали престижных соревнований.

Мурманскую область представлял Павел Самусенко. Он стал победителем финала Кубка России по плаванию на дистанции 50 метров на спине и выполнил норматив на чемпионат Европы с лучшим результатом сезона на данный момент. Также наш земляк стал обладателем двух серебряных наград: 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.

Впереди у талантливого пловца подготовка к выступлению в серии международных соревнований «Mare Nostrum» в Монако и Кане-ан-Руссийон, а также чемпионату России.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска у Екатерины Лебедик. Поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». По итогам 2025 года Кольское Заполярье в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%.

 

 

Фото (Федерация водных видов спорта России, Евгений ФИЛИППОВ): https://gov-murman.ru/info/news/566381/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
