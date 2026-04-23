Знай наших: северянин Павел Самусенко завоевал золотую и две серебряные медали на финале Кубка России по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился финал Кубка России по плаванию. Более тысячи сильнейших спортсменов со всех регионов страны боролись за медали престижных соревнований.

Мурманскую область представлял Павел Самусенко. Он стал победителем финала Кубка России по плаванию на дистанции 50 метров на спине и выполнил норматив на чемпионат Европы с лучшим результатом сезона на данный момент. Также наш земляк стал обладателем двух серебряных наград: 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.

Впереди у талантливого пловца подготовка к выступлению в серии международных соревнований «Mare Nostrum» в Монако и Кане-ан-Руссийон, а также чемпионату России.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко тренируется в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва Мурманска у Екатерины Лебедик. Поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». По итогам 2025 года Кольское Заполярье в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%.

Фото (Федерация водных видов спорта России, Евгений ФИЛИППОВ): https://gov-murman.ru/info/news/566381/#&gid=1&pid=1