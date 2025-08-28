Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
Знай наших! Студентка МАУ вошла в число сильнейших молодых педагогов направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования»

Лучшие проекты молодых педагогов участников направления «Мотивировать», организатором которого выступает проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» назвали в Пятигорске. Наставническую поддержку получили 10 проектных команд, в составе которых были участники из разных регионов страны. Среди них студентка Мурманского арктического университета Олеся Тихонова.

Работа по направлению «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» проходила на второй смене Всероссийского молодёжного форума «Машук». В течение шести дней 265 студентов педагогических направлений, молодых учителей и классных руководителей из разных регионов страны работали над созданием социально значимых инициатив в сферах наставничества, духовно-нравственного воспитания, культуры, медиа и технологий, а также формирования государственной идентичности через систему образования.

Направление «Мотивировать» было нацелено на поддержку профессионального и личностного становления будущих и начинающих учителей, а также развитие проектных инициатив в сфере образования. Особое внимание уделялось воспитательному и патриотическому аспекту деятельности педагога – в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне этот вектор приобретает особую значимость, подчеркивая роль учителя как носителя духовно-нравственных ценностей и защитника будущего страны.

«Каждая из команд направления «Мотивировать» представила по-настоящему содержательные, нестандартные и социально важные инициативы. Мы видим, с каким энтузиазмом и ответственностью молодые педагоги и студенты подходят к решению задач в сфере образования – и это внушает уверенность в нашем будущем. От имени всей команды проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» хочу поблагодарить участников направления «Мотивировать» за их идеи, искреннюю вовлеченность и желание менять систему образования к лучшему. Проекты, отмеченные экспертным жюри, обладают потенциалом к масштабированию и, при сопровождении наставников, смогут быть реализованы на практике в различных регионах страны», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артём Миронов.

Жюри, состоявшее из ведущих экспертов образовательного и медийного сообществ страны, определило лучшие проектные инициативы. По итогам работы направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в число победителей вошла команда №24, участником которой стала Олеся Тихонова, студентка ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет», с проектом «Региональный студенческий форум «Педагогический мост», который направлен на решение дефицита молодых кадров в сельских школах в Мурманской области. Итогом проекта планируется формирование регионального сообщества будущих молодых педагогов сельской местности Мурманской области.

Команда, представившая данную инициативу, получила наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования, что позволит ей продолжить развитие и успешную реализацию своих идей.

«Флагманы образования» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие профессиональных и лидерских качеств студентов, педагогов и управленцев в сфере образования. Проект объединяет конкурсы, образовательные программы и цифровые сервисы, формируя активное профессиональное сообщество.

С 2019 года участниками проекта стали более 370 тысяч человек. Победители получают возможность обучения в лучших образовательных организациях страны, включаются в кадровый резерв и реализуют свои проекты на региональном и федеральном уровнях.

В 2025 году в проекте представлены четыре тематических конкурсных трека: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество». Кроме того, объявлен конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», призванное раскрыть лидерский потенциал и распространить передовой опыт в сфере образования. Регистрация открыта на официальном сайте.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодёжь»).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552373/#&gid=1&pid=6

