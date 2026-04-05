Знай наших: женская сборная Мурманской области — серебряный призёр Чемпионата России

На уходящей неделе Иркутск принимал финалистов матча страны по хоккею с мячом среди женских команд, но сердца болельщиков бились в унисон здесь, на Севере. Хоккеистки из Мончегорска и Мурманска показали настоящий характер и волю к победе.

Как сообщает администрация города Мончегорска, турнир был напряжённым до последней секунды. Наша команда в последнем матче обыграла сборную Московской области со счётом 4:2. Но судьба медалей решалась в параллельных матчах других команд. И после финальных игр наша сборная завершила соревнования со званием «серебряный призёр». Это не просто медаль, это - результат титанического труда, сотен часов на льду и несгибаемого северного духа.

Также все девушки сборной выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

По итогам турнира лучшим нападающим признана мончегорка Юлия Шестакова!

В составе нашей команды играли: Юлия Шестакова (16 лет, Мончегорск); Елизавета Гребелкина (17 лет, Мончегорск); Эмилия Мазия (15 лет, Мончегорск); Оделия Мазия (17 лет, Мончегорск); Валерия Осолодкина (16 лет, Мончегорск); Милана Бойко (16 лет, Мончегорск); Александра Гордеева (16 лет); Елизавета Хорошилова (16 лет); Ксения Костяная (35 лет); Эллина Арама (15 лет); Алина Белова (20 лет); Мария Казарина (17 лет); Юлия Бубнова (23 года); Дарья Матвиенко (28 лет); Алина Исмагилова (16 лет) и Кира Минкина (17 лет).

