«Золотая летопись Мурманской области»: проект научной библиотеки расскажет об известных северянах, внёсших вклад в развитие региона

Краеведческий медиапроект Мурманской областной научной библиотеки «Золотая летопись Мурманской области» знакомит с известными северянами, внесшими большой вклад в развитие региона. Главные герои медиацикла – писатели, учёные, строители, моряки и рыбаки, а также те, кто защищал Кольское Заполярье в годы войны.

Идея проекта появилась у сотрудников библиотеки в 2022 году. Его цель – напомнить жителям региона имена людей, благодаря которым создавалась и развивалась Мурманская область. Так выражение «его имя войдёт в золотую летопись» получило новое воплощение.

В рамках проекта специалисты библиотеки создают видеоролики, каждый из которых – это небольшой слайд-фильм, рассказывающий о биографии известной личности и озвученный «голосом за кадром». Видео создаётся без использования видеокамеры: в его основе фотографии, материалы из электронной библиотеки «Кольский Север», кадры кинохроники, тематические футажи.

Помощь в создании фильмов оказывают библиотеки и музеи Мурманской области и других регионов России. Так, при создании фильма, посвящённого военному корреспонденту Константину Бельхину, ряд материалов предоставили сотрудники Музея партизанской славы в городе Железногорске Курской области, а фотографиями из семейного архива для выпуска, посвящённого мурманскому писателю Николаю Скромному, поделились сотрудники филиала №13 Мурманской городской библиотеки. Участвуют в создании фильмов и читатели библиотеки, предоставляющие архивные материалы и в качестве волонтёров помогающие с озвучиваем видеороликов.

Героями проекта уже стали писатели Николай Блинов, Николай Скромный, Александра Хрусталева, Александра Антонова, Владимир Смирнов, Александр Миланов, Николай Флеров, Константин Бельхин, защитники Заполярья Саша Ковалев, Захар Сорокин, Федор Видяев, Алексей Генералов, Иван Зайцев, легендарные капитаны Александр Егоров, Георгий Тисленко, Борис Соколов, учёный и краевед Василий Алымов, строитель Леонид Айликов.

На сегодняшний день создано 18 фильмов. Познакомиться с ними можно в краеведческой группе «Мурманика» в социальной сети «ВКонтакте», где видеоролики собраны в плейлист «Золотая летопись Мурманской области». Каждый месяц в плейлисте публикуется новый видеосюжет из цикла. Кроме того, к проекту присоединилось мурманское областное радио: на волнах «Радио России» вышло 11 передач, рассказывающих о героях проекта – очередной выпуск вышел в эфир на этой неделе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на основе созданных видеороликов в стенах библиотеки разрабатываются и проводятся цифровые уроки, адресованные учащимся средних и средних профессиональных учебных заведений. Участники мероприятия не только знакомятся с фильмом, но узнают что-то новое, связанное с темой видеосюжета, принимают участие в викторинах и квизах. В рамках проекта было проведено более 20 таких цифровых уроков для библиотек и школ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru