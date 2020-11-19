Золотая осень – в магазинах региона отмечено увеличение цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

В магазинах Мурманской области с 10 по 16 ноября текущего года отмечено увеличение цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 1,8%), куриные яйца (на 1,5), репчатый лук (на 1,2), пшеничную муку (на 0,9), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подорожали охлаждённые и мороженые куры, подсолнечное масло, сахарный песок, яблоки (на 0,8%).

Снижение цен зафиксировано на пшено (на 1,0%), стерилизованное молоко (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, нлюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.