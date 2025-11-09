«Золотая осень»: гимнастки открыли спортивный сезон в Мончегорске

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России в пятый раз. В Мурманск он прибудет 9 января 2026 годаНа фестивале «КнигоЛёд» выступит Захар Прилепин!
2 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» города металлургов состоялась яркая премьера нового спортивного сезона – прошли муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Золотая осень».

В соревновании приняли участие 30 обучающихся тренеров-преподавателей спортивной школы №1 Марии Акуловой, Оксаны Брагиной и Аланы Скурьят. Юные спортсменки показали высокий уровень подготовки и настоящие чудеса грации и пластики.

Как сообщает администрация города Мончегорска, по итогам соревнований, в которых самые маленькие участницы (2019 г.р.) выполнили упражнение без предметов «золото» завоевала Латушкина Милана, «серебро» получила Смирнова Валерия.

У воспитанниц 2018 г.р., выступавших также без предметов первое место заняла Акулова Анна, второе место заняла Сугоняка Таисия, «бронза» досталась Соловьёвой Алисе.

 Среди гимнасток 2017 г.р., показавших упражнения без предметов и с предметами, первое место взяла Мигдалова Ксения, серебряную медаль завоевала Буркачева Александра, третье место у Авериной Александры.

Участницы 2016 г.р. исполнили два упражнения с предметами, в которых первой стала Акимова Дарья, второй – Кузнецова Полина, на третьей ступеньке оказалась Чижова Ксения.

Гимнастки 2015 г.р. тоже представили два номера с предметами. Абсолютной победительницей признана Запорожских Аделина, вторую позицию заняла Вербицкая Ксения, тройку лидеров замыкает Македонова Лилия.

Среди спортсменов 2014 г.р. первое место заняла Заулочная Аглая, второе место – Карпенко Арина, третьей стала – Подоляка Мария.

Ещё в одной группе 2014 г.р., продемонстрировав мастерство, первое место завоевала Олейникова Алиса, второе – Масленникова Анастасия, третьей стала Зыппельт Милана.

По итогам турнира победителей и призёрок наградили заслуженными дипломами и медалями, каждая участница была отмечена грамотой и памятным призом.

 

 

