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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.22 17:00

«Золотая семья» Агеевых из города Оленегорска – победитель Всероссийского конкурса «Семья года 2022»

В этом году Всероссийский конкурс «Семья года» состоялся в седьмой раз. Участники оценивались в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

Мурманская область традиционно поддерживает мероприятие, ежегодно занимая первые места различных номинациях. 2022 год не стал исключением: «Золотой семьёй» конкурса стали северяне Алексей Александрович и Анфиса Максимовна Агеевы. Семья из Оленегорска считает секретом долгих лет совместной жизни напутственные слова перед свадьбой: «Прежде чем ссориться, накорми и выслушай». 

Золотые руки Алексея Александровича никогда не знали покоя: всю бытовую технику, любую аппаратуру он ремонтирует самостоятельно, а любое дело, за которое берётся глава семейства, всегда сделано на совесть. Хобби Анфисы Максимовны – вязание. Она готова взяться за выполнение самой сложной задачи, вязальные спицы в ее руках творят чудеса.

Будучи творческой семьёй, Агеевы объединили вокруг себя любителей культурных традиций саами и организовали фольклорную группу «Соайв пинк». Коллектив, название которого переводится как южный ветер, разучивают и исполняют саамские кадрили, а также луввьт – традиционную песню коренного населения севера. За плечами самобытной группы – множество выступлений в родной Мурманской области и на различных площадках России, Скандинавии, Финляндии, Чехии, Эстонии. Алексей Александрович и Анфиса Максимовна всем сердцем любят свой край и особенно – уникальную природу нашего региона. Свободное время семья часто проводит на рыбалке или тихой охоте в родном регионе.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей. В очередной раз он дал возможность продемонстрировать обществу разные грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, уважительное отношение к старшему поколению, бережное сохранение традиций.

Соорганизаторами конкурса выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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