«Золото» уезжает в Апатиты: завершился чемпионат Мурманской области по футболу

В этом сезоне в борьбу за звание сильнейшей футбольной команды Мурманской области вступили четыре коллектива: «Кандалакша», апатитский «Химик», ковдорский «Горняк» и «Арсенал» из Александровска.

Решающие встречи прошли в минувшую субботу.

Пока на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске «Арсенал» и «Горняк» выясняли, кто достоин занять третью ступень пьедестала, в Кандалакше решалась судьба чемпионского титула. В очном противостоянии сошлись хозяева поля и гости из Апатитов – «Химик».

Футболисты из «Химика» в решающей игре оказались сильнее соперника и заслуженно забрали «золото» чемпионата. Серебряные медали достались «Кандалакше», а замкнул тройку призеров «Арсенал», одержавший победу в матче за третье место.

Напомним, что победителем прошлого сезона была «Кандалакша», в призерах – «Химик» и «Горняк».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571380/#&gid=1&pid=1