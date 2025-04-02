«Золото» в гонке персьют финала «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам завоевали Большунов и ТерентьеваНа энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 17:35

«Золото» в гонке персьют финала «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам завоевали Большунов и Терентьева

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске завершились гонки преследования на 10 километров классическим стилем.

Старты, состоявшиеся в непростых погодных условиях, – на Кировск сегодня обрушился сильный ветер и мокрый снег – не принесли сюрпризов. Высшие места на пьедестале сильнейших вновь заняли фавориты Кубка России. Так, среди женщин первой к финишу пришла Наталья Терентьева. Следом за ней – обладательница «серебра» Дарья Непряева. Третье место у Ольги Сергеевой.

В мужской гонке преследования на 10 км классическим стилем сильнейшим стал Александр Большунов. «Серебро» досталось Савелию Коростелеву, бронзовая медаль гонки у Сергея Ардашева

В этом сезоне финал «ФосАгро» Кубка России стал настоящей многодневкой: в программе соревнований, которые стартовали в минувшую субботу и продлятся до воскресенья, индивидуальные гонки с раздельным и масс-стартом классическим и свободным стилем, спринт, персьют (гонка преследования), а также масс-старт тур «Большой Вудъявр», трасса которого проложена вверх по склонам горы Айкуайвенчорр – от стадиона «Горняк» до панорамного комплекса «Плато» на вершине.

Организационную и финансовую поддержку проведению финального этапа Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро». В этом году призовой фонд победителям и призёрам «Хибинской весны», а также тренерам победителей увеличен.

 

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)64% опрошенных жителей СЗФО хотели бы откладывать деньги на будущее своих детей, но не могут-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: жители региона чаще всего поднимали вопросы, связанные с уборкой дворов и дорог от снега и наледи-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»