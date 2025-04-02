«Золото» в гонке персьют финала «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам завоевали Большунов и Терентьева

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске завершились гонки преследования на 10 километров классическим стилем.

Старты, состоявшиеся в непростых погодных условиях, – на Кировск сегодня обрушился сильный ветер и мокрый снег – не принесли сюрпризов. Высшие места на пьедестале сильнейших вновь заняли фавориты Кубка России. Так, среди женщин первой к финишу пришла Наталья Терентьева. Следом за ней – обладательница «серебра» Дарья Непряева. Третье место у Ольги Сергеевой.

В мужской гонке преследования на 10 км классическим стилем сильнейшим стал Александр Большунов. «Серебро» досталось Савелию Коростелеву, бронзовая медаль гонки у Сергея Ардашева

В этом сезоне финал «ФосАгро» Кубка России стал настоящей многодневкой: в программе соревнований, которые стартовали в минувшую субботу и продлятся до воскресенья, индивидуальные гонки с раздельным и масс-стартом классическим и свободным стилем, спринт, персьют (гонка преследования), а также масс-старт тур «Большой Вудъявр», трасса которого проложена вверх по склонам горы Айкуайвенчорр – от стадиона «Горняк» до панорамного комплекса «Плато» на вершине.

Организационную и финансовую поддержку проведению финального этапа Кубка России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро». В этом году призовой фонд победителям и призёрам «Хибинской весны», а также тренерам победителей увеличен.

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».

