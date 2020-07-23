«Золотое сердце Арктики» - новый арт-объект в Мурманске

В этом году сотрудники отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» в условиях почти полной остановки бизнеса в апреле и мае направили свою энергию на то, чтобы сделать свой маленький уголок большого Мурманска (около своего отеля) ещё более красивым и зелёным. Было высажено много цветов, был разбит небольшой сад с клумбами напротив главного входа.

В процессе ландшафтных работ у сотрудников отеля возникла идея сделать кирпичную сказочно-романтическую тропинку около цветочных клумб. Потом вместо кирпичей было решено использовать декоративный щебень. Из Карелии был привезён щебень золотисто-жёлтого цвета.

И, наконец, в самом конце процесса было решено сделать тропинку в виде сердца, которое красиво смотрится из окон отеля. Так в Мурманске появился новый арт-объект «Золотое сердце Арктики».

Гости Мурманска, живущие в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори», уже оценили по достоинству «сердечный» объект и делают много красивых фотографий.