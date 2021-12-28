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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 17:15

«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме

Учащиеся Кадетской школы Мурманска представили заполярную столицу на Всероссийском форуме «Золотой эполет», который проходил в Москве.

В форуме принимали участие кадеты со всей страны. Соревнование состояло из нескольких конкурсов. Ребята показывали навыки спортивной и строевой подготовки, на интеллектуальном этапе представляли свои проекты по разным направлениям, показывали свои знания из истории страны и вооруженных сил.

— В связи с эпидемиологическими мерами по нераспространению коронавирусной инфекции таких мероприятий давно не проводилось, — рассказал директор Кадетской школы Сергей Цветков. — Как только мы получили долгожданное приглашение, была сформирована команда для участия в соревнованиях. Ребята вернулись с победами и призовыми местами.

Мурманские кадеты стали победителями в строевой подготовке, в соревнованиях под названием «Кадетский бал», а также заняли призовое место за интеллектуальный проект.

Сейчас в школе обучаются более 600 человек с пятого по 11 классы. Учащиеся показывают высокие результаты в образовании, занимают призовые места на олимпиадах. Каждый год среди выпускников есть медалисты. Кроме того, в этом образовательном учреждении развита система дополнительного образования. Например, есть договор с детским морским центром «Океан», где ребята обучаются морским профессиям и получают официальный диплом матроса-моториста или судоводителя маломерного судна. Практика проходит на теплоходе «Клавдия Еланская» с выходом в море. Работают кружки «Юный спасатель», «Юный пожарный», которые ведут профессиональные спасатели.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21716&page=1

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