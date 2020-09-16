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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 11:15

«Золотой флот» идёт из Китая в Мурманск

Сразу три «золотых» судна взяли курс из Китая в Мурманский морской торговый порт. В ближайшие недели балкеры «GOLDEN SUEK», «GOLDEN STRENGTH» и «GOLDEN PERL», в названии которых присутствует слово «золотой», пройдут караваном по трассе Северного морского пути и в начале октября должны пришвартоваться к причалам ММТП. Об этом сообщил главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

Напомним, что всего месяц назад все три сухогруза уже были в Мурманске. Приняв более 200 тысяч тонн железорудного концентрата, они вышли из Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала и отправились в порты Китая по главной морской арктической трассе России. Теперь «золотой флот» пройдёт этот маршрут в обратном направлении.

«В сравнении с южным транспортным коридором переход по Северному морскому пути позволяет в два раза сократить время в пути. С учетом этого возможности Мурманского морского торгового порта получают дополнительную ценность и становятся еще более востребованными», - отметил В. Власов.

Планируется, что после захода в Мурманск «золотые» суда направятся в порты Европы и Азии.

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