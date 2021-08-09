«Золотой караван» вновь пройдёт по Севморпути

«Золотой» флот, в названиях которого присутствует слово «Gold», пройдёт по Севморпути. Балекры «GOLDEN SUEK», «GOLDEN ENTERPRISE», «GOLDEN FURIOS» и «GOLDEN PEARL» личным примером подтвердят преимущества доставки грузов через Северный морской путь. В настоящее время два судна уже погруженные на причалах Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала взяли курс в Китай. Ещё два судна идут под погрузку Севморпутём в Мурманск. Сократив, по сравнению с традиционными маршрутами, расстояние и время в пути, они доставят грузы из Мурманска в порты Тихоокеанского района.

«С каждым годом транспортно-логистический маршрут через Мурманский морской торговый порт и Северный морской путь становится всё более востребованным. Планируется, что каждое судно до окончания навигации сделает по два рейса с грузом из Мурманска. По сравнению с южным коридором время доставки груза из Мурманска в порты Тихоокеанского района сокращается практически в два раза», - сказал главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

Напомним, в августе прошлого года ММТП уже принимал «золотой» флот. Тогда портовики обработали три судна. С учётом положительного опыта в этом году программа получила продолжение и была расширена.