Зональный этап «Центр» по волейболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов, который прошёл в Апатитах, выявил победителей

Победителем среди юношей стала команда из основной общеобразовательной школы №8 Кировска. На втором месте –средняя общеобразовательная школа №1 Мончегорска и третье место – у команды из средней общеобразовательной школы №10 Апатитов.

У девушек на первое место вышла команда средней общеобразовательной школы №15 из Апатитов. В призёрах – средняя общеобразовательная школа №7 из Кировска и средняя общеобразовательная школа №5 из Мончегорска.

Следующий этап – «Юг» – пройдёт 18-19 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Северное сияние» Кандалакши. За ним последуют этапы «Север» и «Запад», которые состоятся в спорткомплексе «Энергетик» Мурмашей 23 ноября, там же с 30 ноября по 1 декабря проведут финальный этап.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, за кубки, грамоты и денежные субсидии юные спортсмены поборются в таких видах спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, а также сдача нормативов ВФСК «ГТО».

Фото: https://gov-murman.ru