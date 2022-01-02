ЗОЖ-2022 – «Лыжня зовёт!»

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска сообщает о проведении 51-го массового конкурса «Лыжня – зовёт!». Праздничное открытие конкурса состоится 5 января в 12.00 на площадке спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2).

В этом году конкурс проводится с 4 января по 10 апреля (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Традиционно до места проведения соревнований и обратно будет курсировать бесплатный автобус, с номером маршрута 31. Он будет ходить в соответствии с расписанием, по конкурсным дням до спорткомплекса «Снежинка»: от улицы Радищева (конечная остановка троллейбуса №3) с остановкой на АЗС (ул. Рогозерская) и далее без остановок до КП-2 спорткомплекс «Снежинка» и в обратном направлении.

С конечной остановки троллейбуса №3 на улице Радищева автобус будет отправляться по средам в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 и 14.30, а в выходные и праздничные дни – в 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 и 13.30.

От спорткомплекса «Снежинка» (парковка на КП-2) автобус будет отправляться по средам в 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15 и 14.45, а в выходные и праздничные дни – в 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15 и 13.45.