Зрелищный матч состоится сегодня на стадионе «Строитель»

Сегодня в 18.30 в Мурманске состоится зрелищный матч – на стадионе «Строитель» встретятся ХК «Мурман» и команда «Кузбасс» из Кемерово.

Болельщиков ждут сильные эмоции, ведь игра предстоит сильная - соперник на этот раз очень опытный. Матч будет проходить в рамках XXX Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги сезона 2021/2022.

На данный момент хоккейный клуб «Мурман» занимает десятую строчку из четырнадцати в турнирной таблице. До 29 января все игры заполярных хоккеистов будут проходить на домашнем стадионе, после чего спортсмены проведут 4 выездных матча.

Сегодня вход на стадион будет бесплатным, однако, нужно предъявить либо QR-код, либо медицинский отвод, либо ПЦР-тест.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247344%2Falbum-149919532_00%2Frev