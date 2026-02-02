Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США

Чтобы понять причину внимания США к покупке или аннексии Гренландии нужно посмотреть не на карту, а на глобус, и сразу станет ясно, что причина не только в богатых запасах полезных ископаемых острова.

Ещё в октябре 2022 года США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года под названием «Regaihing Arctic Dominance» («Возвращение господства в Арктике»), направленную прежде всего против России и Китая.

Гренландия, как объект вожделения, или Рецепт «арктического борща» от Трампа

Нет слов: Гренландия богата полезными ископаемыми, в том числе редкоземельными металлами. С учётом того, что Китай контролирует до 90% редкоземельных металлов, для США хорошая альтернатива получить независимость в этом вопросе, прибрав к рукам месторождения редкоземельным металлов Гренландии. Ситуацию обострило и то, что в январе 2025 года разработчик редкоземельного месторождения в Гренландии «Tanbreez Mining» собирался продать проект Китаю.

Месторождение «Танбриз» по ресурсам редкоземельных элементов крупнейшее в мире. В рудах содержится ниобий, тантал, цирконий, иттрий, литий, бериллий, уран и торий. Администрация США сделала все возможное, чтобы сделка с Китаем не состоялась, а покупку осуществила американская компания «Critical Metals».

Всего известно 17 редкоземельных металлов, и все они имеются в недрах Гренландии. Среди них тяжёлые редкоземельные металлы диспрозий, тербий, иттрий, самарий, европий, гадолиний.

Недра этого острова богаты золотом, никелем, медью, свинцом, цинком, молибденом, хромом, титаном, железной рудой, ураном.

Понятно, что освоение месторождений редкоземельных металлов потребует огромных средств, но игра стоит свеч с учётом потребностей промышленности, ВПК и стоимости самих металлов.

Есть на шельфе Гренландии и нефть, запасы которой оцениваются в 17 миллиардов баррелей. Но вряд ли этот факт играет определяющую роль, с учётом того, что США обладают собственными запасами нефти 68,8 миллиарда баррелей и занимают первое место в мире по её добыче. А после того, что США прибрали к рукам нефть Венесуэлы, с самыми большими запасами нефти в мире в размере 303,8 миллиарда баррелей, то нефтяной фактор можно во внимание не принимать. Тем более, что население Гренландии категорически против добычи нефти на своём шельфе, а свои потребности в энергетике они на 70% обеспечивают за счёт возобновляемых источников энергии.

Наибольший интерес вызывает стратегическое положение Гренландии, возможность контролировать Северо-Западный проход из Тихого в Атлантический океан, высокоширотный полярный маршрут из Атлантики в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный Ледовитый океан, природные ресурсы арктического шельфа. Есть и военно-политический аспект: через Гренландию пролегает кратчайший путь из России к США, по которому вероятен обмен ядерными ударами в случае войны между США и Россией. Гренландия может стать важнейшим звеном в размещении элементов системы ПРО в рамках программы «Золотой купол».

С учётом союзнических отношений с Исландией и Норвегией, которые входят в блок НАТО, владение Гренландией даёт возможность США перекрыть выход военно-морскому и торговому флоту России в Атлантический океан.

Покупка или аннексия?

Дональд Трамп не первый из тех политиков США, кто хотел бы прибрать к рукам Гренландию. В 1867 году госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Грендандии и возможно Исландии.

В 1946 году США предложили Дании продать остров за 100 миллионов долларов.

В 2019 году уже Дональд Трамп предложил купить Гренландию. Тогда премьер-министр Гренландии Ким Кильсен выступил с заявлением о том, что Гренландия на продаётся, но открыта для торговли и сотрудничества с другими странами, включая США.

Руководство Дании не хочет верить в то, что США применят экономическую или военную силу, чтобы добиться контроля над Гренландией.

В соответствии с референдумом от 1 мая 1979 года Дания передала право самоуправления Гренландии, а 28 ноября 2008 года состоялся ещё один референдум, в ходе которого гренландцы проголосовали за новый закон о самоуправлении. Правительство Дании заявило в 2008 году, что «если Гренландия захочет отделиться, она может отделиться. … Дания не будет держать её насильно» 20 мая 2009 года парламент Дании принял закон, расширяющий автономию Гренландии.

6 августа 2004 года США и Дания подписали соглашение, модернизирующее Договор 1951 года о защите Гренландии. В первую очередь речь шла о модернизации американской военной базы Туле в рамках создаваемой США системы противоракетной обороны.

Победив на президентских выборах 2024 года, Дональд Трамп заявил, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. Для того, чтобы заполучить остров он готов не только к дипломатическим переговорам, но и к военному и экономическому давлению.

10 марта 2025 года Трамп предложил жителям острова стать частью великой нации, пообещав многомиллиардные инвестиции в развитие экономики и социальной сферы.

4 января 2026 года на фоне операции в Венесуэле Дональд Трамп в интервью «The Atlantic» заявил, что США «абсолютно необходимо» контролировать Гренландию, мотивируя это тем, что в водах у этого острова много китайских и российских кораблей.

6 января этого года появилась информация о том, что США хотят предложить Гренландии договор о свободной ассоциации, который позволит американским вооружённым силам свободно действовать на территории страны. 7 января госсекретарь США Марко Рубио заявил конгрессу, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии.

12 января 2026 года конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внёс на рассмотрение законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США.

Обеспокоенные развитием событий, в ночь на 15 января в Гренландию были отправлены два самолёта с датскими и французскими военными, а затем военнослужащие ещё шести стран. В ответ США ввели 10% пошлину на все товары этих стран, правда, после переговоров Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе «торговая война» была отменена.

«Мы получаем всё, что хотели: полный (контроль над вопросами) безопасности, неограниченный доступ ко всему, сколько баз, сколько нужно, всё оборудование, какое пожелаем», - сказал Трамп в интервью «Fox News». Хотя, не исключено, что в дальнейшем США всё же могут приобрести остров.

Военный аспект проблемы

Основная причина завладеть Гренландией не только, и не столько экономическая, сколько военно-стратегическая, и здесь Дональд Трамп выступает не как бизнесмен, а как главнокомандующий вооружёнными силами США.

Ещё 9 апреля 1941 года Генрик Кауфманн, датский посланник в США, отказавшись признать немецкую оккупацию Дании, подписал датско-американское соглашение о защите Гренландии, которое предоставило американским ВВС право использования баз на территории Гренландии. Соглашение было подписано президентом США Франклином Рузвельтом 7 июня 1941 года, но ратифицировано лишь в 1951 году.

В соответствии с соглашением на острове появилась база ВВС США в Туле (нынешнее название космической базы Питуффик). Эта база – один из основных элементов обороны США от возможного российского удара через Арктику. Здесь расположились радиолокационная станция раннего предупреждения, дислоцировались стратегические бомбардировщики Б-52, носители ядерного оружия. 21 января 1968 года в 12 километрах от Туле разбился бомбардировщик Б-52 с термоядерными бомбами на борту.

В настоящее время здесь расположены системы предупреждения о ракетном нападении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

28 марта 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетев с визитом в Гренландию, посетил военную базу Питуффик.

Гренландия, в случае её аннексии Соединенными Штатами будет играть большую роль в создаваемой системе противоракетной обороны США под названием «Золотой купол», первое испытание которой намечено на 2028 год.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны между СССР и США, подписанный в 1972 году, разрешал каждой из сторон предоставлялось право иметь два комплекса ПРО вокруг столицы и в районе расположения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Радиус каждого района составлял 150 километров, а на этой площади разрешалось иметь не более 100 пусковых установок противоракет. Договор обязывал стороны не создавать и не развертывать системы ПРО воздушного, космического и наземного мобильного базирования.

В соответствии с протоколом от 3 июля 1974 года вместо двух районов размещения систем ПРО каждой стороне разрешалось иметь один.

Первую попытку выйти из договора по ПРО США предприняли в 1983 году, приступив к реализации стратегической оборонной инициативы.

23 июня 1999 года Билл Клинтон подписал закон «О национальной противоракетной обороне США», а 13 декабря 2001 года Джордж Буш-младший заявил об одностороннем выходе США из договора. Договор прекратил действие 14 июня 2002 года.

США разместили два комплекса ПРО в Румынии (Давеселу) и Польше (Редзикова) с противоракетами SM-3. На боевое дежурство заступила система «Aegis Ashore», управляющая 24 противоракетами. Развертывание этой системы в универсальных пусковых установках MK-41 явилось нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности от 8 декабря 1987 года. В 2019 году США приостановили своё участие в ДРСМД, и в августе 2025 года Россия заявила, что отказывается от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

После подписания 27 января 2025 года Дональдом Трампом соответствующего указа, США приступили к созданию многоуровневой системы ПРО «Золотой купол», предназначенной для защиты материковой части США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Реализация этого проекта предусматривает размещение на околоземной орбите спутников, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских ракет на взлётном участке траектории. В реализации этого проекта изъявила желание принять участие и Канада.

Курировать данный проект поручено генералу Космических сил США Майклу Гутлайну.

Нет сомнения в том, что особая роль будет принадлежать Гренландии. Как минимум здесь будут расположены радиолокационные станции дальнего обнаружения в дополнение к радиолокационной станции «Глобус-3», размещённой в норвежском посёлке Варде. Возможно, появятся и ракеты-перехватчики GBI, такие же, как и развернутые на Аляске.

Гренландия имеет 15 портов, но лишь два из них - Нуук и Илулиссат - незамерзающие. Именно в одном из них в случае необходимости могут быть размешены крейсера типа «Тiconderoga» и эсминцы «Arleigh Durke», оснащенные боевой информационной системой «Aegis» и противоракетами SM-3, обеспечивающие противоракетную оборону театра военных действий. В случае необходимости они могут быть быстро переброшены в Норвежское или Баренцево море для перехвата российских баллистических ракет, запускаемых с атомных подводных лодок. А информацией их смогут обеспечить РЛС с Гренландии и «Глобус-3» из Норвегии.

Напомним, ещё в 2004 году Дания подписала договор о модернизации американской РЛС системы раннего предупреждения в Туле. Изначально РЛС «Глобус» в её первом варианте создавалась для национальной системы ПРО и была развернута в 1995 году на базе межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен» в Ванденберге. В 1998 году её отправили в Норвегию, где сейчас введён в строй уже третий вариант РЛС «Глобус-3».

В интересах НАТО работает и центр космической связи, и телеметрическая станция в районе посёлка Ню-Олесунн и РЛС в Лонгьире на Шпицбергене.

Концепция проекта предусматривает возможность перехвата ракеты в первые две минуты их запуска, когда она не маневрирует. Эту задачу и смогут выполнять эсминцы ПРО, размещенные в Баренцевом и Норвежском морях, пытаясь сбить российские ракеты, запускаемые с атомных подводных лодок.

На сегодняшний день треть списочного состава боевых кораблей ВМС США могут выполнять функции ПРО. Информацию о запусках российских ракет они смогут получать и от РЛС в Гренландии и Норвегии, и от группировки космических спутников.

Нашим «Тополям», «Ярсам» и «Орешникам», а также «Авангардам», «Сарматам» и «Буревестникам» система ПРО в Европе реальной опасности не представляет, но совсем иное дело, если противоракеты американцам удастся переместить к арктическому побережью России. Имеются в виду эсминцы УРО, включенные в общую систему ПРО. Это станет серьёзной заявкой на пересмотр стратегического баланса между США и Россией.

В реализации проекта будут по созданию системы ПРО «Золотой купол» задействованы компании «SpaseX», производитель программного обеспечения «Palantir», а также оборонные компании «Northrop Grumman», «L3Harris Technologies», «Boing», «RTX», «Lockheed Martin». А для производства высокотехнологичного оборудования крайне необходимы редкоземельные металлы. Круг замкнулся.

После разговора с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии, Дональд Трамп всем дал ясно понять, что «Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Дороги назад нет – и с этим все согласны».

Канада, как объект притязания, или Партизанские войны в Арктике

У президента США Дональда Трампа есть интерес и к территории Канады, своей северной соседки. Его идею превратить Канаду в 51-й штат США вряд ли стоит воспринимать всерьёз. Но, тем не менее, министр финансов США Бессент заявлял, что к провинции Альберта, которая граничит с США и имеет богатые запасы нефти, стоит присмотреться. Дональд Трамп даже называл премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором». Есть у США и Канады и территориальные разногласия из-за островов Макиас-Сил и Норт-Рок у атлантического побережья штата Мэн. Не решён спор о границе между Аляской и Юконом, о международно-правовом статусе Северо-Западного прохода. Канада считает его внутренними водами, а США – международным проливом со свободным судоходством.

А сейчас 100-процентныеми пошлинами США угрожает Канаде если она заключит торговое соглашение с Китаем.

В случае силового решения присоединения Канады к США, канадская армия не способна защитить свою страну. Она насчитывает всего 22,5 тысячи человек, 21,5 тысячи резервистов и 5,3 тысячи рейнджеров. Ну, а техническая оснащённость вообще не сопоставима. Поэтому вооруженные силы Канады рассматривают вариант ведения партизанской войны.

Насколько реально использовать такую тактику в современных условиях?

С одной стороны, реальную подготовку к ведению боевых действий в арктических условиях имеют только военнослужащие Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады. В последние годы в арктических условиях учатся воевать и военнослужащие других стран НАТО, в том числе и США на территории Норвегии и Финляндии. Но это ограниченные контингенты.

С тактикой ведения партизанской войны автор этих строк познакомился в норвежской армии, в егерской бригаде «Порсангер» четверть века тому назад, побывав на учениях «Полярных волков». На этом следует остановиться более подробно.

Прежде всего, об обмундировании. Оно у норвежских солдат лёгкое, удобное, хорошо сохраняет тепло, водо- и ветронепроницаемое. Наблюдая за этими учениями, облачившись в эту форму, при минус 25 градусах, я не замерз, свободно двигался. Каждый солдат кроме синтетических ковриков имеет ещё и оленью шкуру, которую они постилают на снег в вырытых в сугробах норах, пережидая пургу или отдыхая. Здесь они обогреваются и разогревают пищу на специальных газовых горелках. Каждый солдат имеет лёгкие алюминиевые снегоступы, чтобы не проваливаться в снегу.

Егеря оснащены мощными снегоходами и высоко проходимыми шведскими сочлененными гусеничными бронетранспортёрами, вооруженными скорострельными малокалиберными орудиями или крупнокалиберными пулемётами. Всё это придаёт им высокую мобильность. Летом егеря передвигаются на шестиколесных квадроциклах.

Небольшие отряды егерей обычно оборудуют в тундре опорный пункт, а на направлении появления противника выставляют посты. Всё вкопано в снег, укрыто маскировочными сетями. Единственная выступающая деталь – скорострельная малокалиберная пушка и наводчик в люке на крыше одного из сочлененных бронетранспортёров.

Егеря находятся в вырытых в сугробах просторных норах. С воздуха их заметить практически невозможно. Возле лаза в снег воткнуты веточки, чтобы рассеивать тёплый воздух, идущий изнутри, чтобы исключить обнаружение объекта инфракрасными приборами.

Внутри всё застелено оленьими шкурами, на таганке можно разогреть воду, поддерживать тепло. В таких условиях они живут по 10 суток.

Обучить солдата выживать в экстремальных условиях – одна из задач боевой подготовки.

При появлении «противника», егеря отправляются на выполнение боевой задачи.

Три группы по три солдата рассредоточиваются по склону сопки. В каждой группе по крупнокалиберному гранатомёту, с дальностью стрельбы 600 метров, автоматические винтовки. Егеря наносят удар из гранатомётов по колонне, обстреливают её из винтовок и под прикрытием дымовой завесы уходят, чтобы в другом месте вновь нанести удар.

Это партизанская тактика ведения войны. Ей учатся солдаты всерьёз. Еженедельно по несколько стрельб, выходы в сопки для отработки учебно-боевых задач.

Понятно, что это было четверть века тому назад. Сегодня с появлением беспилотников такие отряды могут быть обнаружены и уничтожены с воздуха. Но, если говорить о территории Канады, с её размерами и лесистой местностью, то тактика «партизанской войны» может быть весьма эффективной. Правда, при соответствующей выучке и оснащении. Во всяком случае французам и немцам, которые высаживались в Гренландии, делать в Арктике нечего. Да и уроки Отечественной войны 1812 года французы и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов немцы и их «подсвинки» из европейских стран, надеюсь, усвоили.

Гонка за господство в Арктике, или Догнать и перегнать лидера

Ещё в октябре 2022 года США приняли новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике до 2032 года под названием «Regaihing Arctic Dominance» («Возвращение господства в Арктике»), направленную прежде всего против России и Китая.

Проводились в арктическом регионе и широкомасштабные учения с привлечением тысяч военнослужащих: «Единый трезубец», «Холодный ответ», «Стойкий защитник»

В 2025 году на территории Финляндии в феврале были проведены учения «Arctic Forge-2025» с участием военнослужащих США, а в марте в Норвегии «Joint Vicing» в ходе которых американские солдаты учатся воевать в экстремальных арктических условиях. Причём, финских солдат попросили поддаваться американцам, поскольку их поражение было унизительным и оказывало на американских военнослужащих деморализующий эффект.

В марте 2026 года в Норвегии состоятся учения «Gold Response», в которых примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО.

Страны блока НАТО развивают военную инфраструктуру в арктическом регионе. В неё уже входит 27 аэродромов, 23 военно-морские базы, РЛС предупреждения о ракетном нападении. Вступление в НАТО Швеции и Финляндии расширило возможности НАТО в Арктическом регионе.

Есть ещё один важный аспект, которому в США уделяют пристальное внимание – созданию современного ледокольного флота. Если в России насчитывается 42 ледокола, из них 8 атомных и боевые ледоколы «Иван Папанин», который уже введён в строй, и «Николай Зубов» со сроком сдачи ВМФ в 2027 году, а также корабли береговой охраны ледового класса «Пурга» и «Дзержинский», строительство которого возможно будет передано с Выборгского судостроительного завода на «Адмиралтейские верфи», то США имеют лишь три: два типа «Polar» и «Healy», а также 9 ледоколов буксирного типа. Выходить в море могут только два «Polar Star», построенный ещё в 1976 году и «Healy», вошедший в строй в 1999 году.

Чтобы ликвидировать отставание в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне США, Канада и Финляндия сформировали консорциум под названием «Icebreacer Collaboration Effort» по совместному строительству ледоколов. Имея мощные ледоколы и корабли ледового класса с ракетами-перехватчиками SM-3, они смогут входить в нейтральные воды Северного Ледовитого океана.

Китай усложняет «арктический пасьянс»

Озабоченность у США и стран НАТО вызывают и арктические амбиции Китая, который с 2018 года считает себя «околоарктическим государством». Имея два дизель-электрических ледокола «Суэлун-1» и «Суэлун-2», Китай планирует на верфи «China General Nuclear Power Group» к 2025 году завершить строительство атомного ледокола, оснащённого двумя ядерными установками, водоизмещением 30 тысяч тонн, длиной 152 метра, шириной 30 метров, осадкой 18 метров, способного преодолевать двухметровые ледовые поля.

С помощью этого ледокола на глубоководном аппарате планируется отправить китайских исследователей на дно Северного Ледовитого океана.

В январе 2018 года Госсовет КНР издал первую Белую книгу по политике в Арктике, о намерении создать торговые маршруты в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь». Заявлено и о намерении добывать в Арктике нефть и газ. Китай наметил пять опорных портов в Арктике – Мурманск, Архангельск, Сабетту, Тиски и Уэлен. Китай хотел бы проводить свои суда по СМП собственными ледоколами, разработать выгодную ценовую политику ледокольного обеспечения, чтобы заниматься проводкой по СМП судов других стран. Во избежание конфликтов с Россией КНР хотела предложить идею создания совместной компании по управлению СМП. Более того, в 2014 году Китай планировал создать совместное с Россией Арктическое пароходство. Но против этой идеи выступила не только Россия, но и Япония, и Норвегия. Идея интернационализации СМП рассматривалась руководством России как угроза и прилагались все усилия для противодействия ей. В этих условиях Россия просто обязана быть готовой к противодействию возможным угрозам, которые могут возникнуть в Арктике.

В своё время китайский контр-адмирал в отставке Инь Чжо сказал: «Арктика принадлежит всем людям мира, так как ни одна нация не обладает суверенитетом над ней». Китай, сказал он, должен также иметь долю ресурсов региона. Чтобы решать эти задачи нужны ледоколы. И Китай активно работает в этом направлении.

Юрий БАНЬКО.