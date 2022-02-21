Зрители снова смогут присутствовать на официальных спортивных соревнованиях в Мурманской области

В Мурманской области зрители снова смогут присутствовать на официальных всероссийских спортивных мероприятиях, которые сейчас разрешены и проводятся на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Такие правила начнут действовать с завтрашнего дня, 22 февраля. Обязательными условиями остаются: предъявление справки или QR-кода, соблюдение масочного режима и разрешенная наполняемость в помещениях 50%. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хотя ещё уровень достаточно высокий, мы видим, к счастью, тенденцию падения темпов заболеваемости. И эта тенденция сохраняется, что позволяет продолжить ослаблять ограничения. Но мы внимательно следим за ситуацией», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что с 18 февраля в Мурманской области QR-коды и справки уже не требуются для посещения кинотеатров, заведений общепита, фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, при заселении в гостиницы и все объекты туристической инфраструктуры.

«Я рассчитываю на ответственность и сознательность северян, которые будут продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы беречь себя и своих близких», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также поблагодарил предпринимателей, которые чётко соблюдают существующие ограничительные меры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440659/#&gid=1&pid=1